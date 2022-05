Video Atp Ginevra | Sousa batte Gasquet 6 - 2 | 6 - 2 | gli highlights

Advertising

OA Sport

Nella semifinale del torneo di tennisdi Ginevra, il norvegese Ruud si impone 7 - 6, 7 - 5 sull'americano Opelka. Nella sfida per il titolo troverà il portoghese Sousa. Guarda gli highlights del matchNella semifinale del torneo di tennisdi Ginevra, il portoghese Sousa si impone con un doppio 6 - 2 sul francese Gasquet. Adesso troverà il norvegese Ruud in finale. Guarda gli highlights del match VIDEO Djokovic-Tsitsipas, highlights finale ATP Roma: il serbo vince gli Internazionali d'Italia (Il Veggente) L'austriaco ha rimediato un'altra brutta sconfitta al debutto dell'Atp di Ginevra, subita dall'azzurro Marco Cecchinato col punteggio di 6-3, 6-4. Ecco il video diffuso da Tennis Tv ...All’Atp250 di Ginevra arriva la terza sconfitta al primo turno in altrettanti match per Dominic Thiem. L’austriaco, sceso alla posizione numero 162 del mondo, deve ancora vincere un singolo set da qua ...