WWE: Ci sono alcune indiscrezioni riguardo al licenziamento di Harland (Di venerdì 20 maggio 2022) Nei mesi scorsi la WWE ha attuato un ulteriore serie di licenziamenti che ha coinvolto anche alcune superstar di NXT, tra le quali spiccava sorprendentemente anche il nome di Harland. Parker Bourdeaux (vero nome del wrestler) era indicato come uno dei prospetti più interessanti del brand di sviluppo della federazione, ma a quanto pare, non aveva raggiunto i livelli sperati dagli allenatori. Nelle ultime ore però la vicenda starebbe assumendo contorni interessanti, in quanto sembrerebbe che gli scarsi risultati di Bourdeaux al Performance Center non siano le uniche ragioni che hanno spinto la compagnia a silurarlo. Grandi piani cancellati Secondo quanto scoperto in esclusiva da Ringside News, Harland era anche stato scelto in prima persona da Edge come membro della sua nuova fazione (Judgement Day), ma i piani ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 20 maggio 2022) Nei mesi scorsi la WWE ha attuato un ulteriore serie di licenziamenti che ha coinvolto anchesuperstar di NXT, tra le quali spiccava sorprendentemente anche il nome di. Parker Bourdeaux (vero nome del wrestler) era indicato come uno dei prospetti più interessanti del brand di sviluppo della federazione, ma a quanto pare, non aveva raggiunto i livelli sperati dagli allenatori. Nelle ultime ore però la vicenda starebbe assumendo contorni interessanti, in quanto sembrerebbe che gli scarsi risultati di Bourdeaux al Performance Center non siano le uniche ragioni che hanno spinto la compagnia a silurarlo. Grandi piani cancellati Secondo quanto scoperto in esclusiva da Ringside News,era anche stato scelto in prima persona da Edge come membro della sua nuova fazione (Judgement Day), ma i piani ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Ci sono alcune indiscrezioni riguardo al licenziamento di Harland - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: I contratti di Sasha e Naomi sono in scadenza? - - FOXONSMACKDOWNN : RT @WWEItalia: I biglietti per WWE Clash at the Castle al @principalitysta di Cardiff, in Galles, SONO DISPONIBILI! #WWECastle @visitwales… - WWEItalia : I biglietti per WWE Clash at the Castle al @principalitysta di Cardiff, in Galles, SONO DISPONIBILI! #WWECastle… - infoitcultura : WWE: Sono tutti d'accordo, Sasha Banks ha sbagliato -