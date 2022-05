Vaiolo delle scimmie, tre casi in Italia: i pazienti sono tre ragazzi. «Non si trasmette solo sessualmente» (Di venerdì 20 maggio 2022) Salgono a tre i casi di Vaiolo delle scimmie a Roma. La conferma arriva dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: «Ho appena ricevuto notizia dal SERESMI (Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive) che anche gli altri due casi sospetti correlati con il caso zero Italiano, sono stati confermati, pertanto salgono a 3 i casi di Vaiolo da scimmie tutti presi in carico dall’Istituto Spallanzani. Ho aggiornato il Ministro Speranza sull’evoluzione della situazione». Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto su Rai Radio1 a Che giorno è ha invitato a non farsi prendere dal panico: «Questa non è una nuova malattia e non deve destare allarme. È un ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 20 maggio 2022) Salgono a tre idia Roma. La conferma arriva dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: «Ho appena ricevuto notizia dal SERESMI (Servizio regionale per la sorveglianzamalattie infettive) che anche gli altri duesospetti correlati con il caso zerono,stati confermati, pertanto salgono a 3 ididatutti presi in carico dall’Istituto Spallanzani. Ho aggiornato il Ministro Speranza sull’evoluzione della situazione». Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto su Rai Radio1 a Che giorno è ha invitato a non farsi prendere dal panico: «Questa non è una nuova malattia e non deve destare allarme. È un ...

