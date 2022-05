Torino-Roma, formazioni ufficiali: Mourinho punta su Shomurodov. L’ultima di Brekalo (Di venerdì 20 maggio 2022) Le formazioni ufficiali di Torino-Roma, unico anticipo del venerdì di Serie A valido per la 38a giornata, in programma alle 20:45 Leggi su mediagol (Di venerdì 20 maggio 2022) Ledi, unico anticipo del venerdì di Serie A valido per la 38a giornata, in programma alle 20:45

Advertising

_Nico_Piro_ : #19maggio 'Kabul, Crocevia del mondo' e 'Maledetti Pacifisti' a #Torino #Roma #Potenza È bellissimo tornare a confr… - OfficialASRoma : ?? Verso Torino-Roma ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - Enzobruno9 : @AndreCardi #PronoEnd #PronoTwitter32 Torino-Roma 1-1 Genoa-Bologna 2-2 Atalanta-Empoli 3-1 Fiorentina-Juventus 1-… - fit_cisl : RT @FitCisl: 'Adesione molto alta in tutte le Regioni d’Italia, in media del 70% con punte del 100% in alcune città come Milano, Torino, Fi… -