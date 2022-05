PNRR: Italia in ritardo, nodo concorrenza sulle concessioni balneari (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Italia è in ritardo sul PNRR. Ci sono 10 giorni di tempo, sostiene il premier Draghi, perché il Parlamento calendarizzi la discussione sulla riforma sulle concessioni balneari, altrimenti i finanziamenti europei al nostro Paese saranno a rischio. Per questa ragione nella serata del 19 maggio si è svolto a Palazzo Chigi un Consiglio dei ministri che il premier Draghi ha convocato d’urgenza. Nel corso del quale ha messo i partiti e tutto il Governo di fronte alla responsabilità di procedere con rapidità all’approvazione delle riforme concordate con Bruxelles. Un passaggio fondamentale per attuare il PNRR, ossia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Durante il Cdm, spiega l’Ansa, Draghi ha segnalato la necessità “nel pieno rispetto delle prerogative ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 20 maggio 2022) L’è insul. Ci sono 10 giorni di tempo, sostiene il premier Draghi, perché il Parlamento calendarizzi la discussione sulla riforma, altrimenti i finanziamenti europei al nostro Paese saranno a rischio. Per questa ragione nella serata del 19 maggio si è svolto a Palazzo Chigi un Consiglio dei ministri che il premier Draghi ha convocato d’urgenza. Nel corso del quale ha messo i partiti e tutto il Governo di fronte alla responsabilità di procedere con rapidità all’approvazione delle riforme concordate con Bruxelles. Un passaggio fondamentale per attuare il, ossia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Durante il Cdm, spiega l’Ansa, Draghi ha segnalato la necessità “nel pieno rispetto delle prerogative ...

