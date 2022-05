OGNIBENE fuori con il singolo “Anima Bella”

Leggi su atomheartmagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dal 20 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “” (LaPOP), il nuovodi. “” è una canzone delicata come una carezza, dolce e nostalgica, con un testo avvolgente ed un arrangiamento ipnotico a fare da scenografia. Una ballad che racconta di insicurezze sul futuro, della voglia di sentirsi meno soli e di un mare inquieto a fare da triste spettatore. Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano racchiude le tragedie emozionali di questo assurdo momento storico che stiamo vivendo. Siamo usciti da un periodo di pandemia nel quale ci sentivamo protagonisti di un film ed oggi ci troviamo invasi da terribili venti di guerra. In questa canzone io e Simone Pozzati, col quale ho rinnovato il sodalizio autorale, ...