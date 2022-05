Lazio | Martusciello | «Quest’anno si è raccolto quanto seminato»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Giovanniha analizzato la stagione della, toccando tanti temi sull’annata biancoceleste. Le sue dichiarazioniha analizzato la stagione della, toccando tanti temi e soffermandosi anche sul match di domani. Queste le sue parole del vice allenatore, riportate dal match program della società biancoceleste: VERONA – «Il Verona, sotto il punto di vista dell’aggressione della partita, somiglia molto ad Atalanta e Torino. Hanno una grande fisicità. Sarà una partita complicata, visti anche i risultati che hanno fatto con le prime sei della classifica». STAGIONE – «Questa è stata una stagione positiva. Ovviamente si cerca sempre di migliorare, ma abbiamodurante l’anno. La squadra ha fatto bene anche in ...

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio, il vice Martusciello analizza la stagione dei ragazzi di Sarri ??? - LALAZIOMIA : Martusciello: “La Lazio ti entra dentro. Il loro affetto è incredibile” - pasqualinipatri : Martusciello: “La Lazio ti entra dentro. Il loro affetto è incredibile” - laziopress : Martusciello: “La Lazio ti entra dentro. Il loro affetto è incredibile” - laziofans : Martusciello: “Felici: ora siamo gli stessi in casa e trasferta e ci divertiamo. Tifosi Lazio straordinari, vi spie… -

Affrontammo lae alla vigilia dell'ultimissima partita mi presentai calmo e sereno in ...rosanero salutarono la Serie A con un secco 2 - 1 contro l'Empoli e condannarono i ragazzi di...Il Tribunale Amministrativo Regionale per ilha ritenuto illegittimo il provvedimento del ... "È scritto chiaro che il Comune non può impedirlo spiega l'avvocato ErmannoIn caso ...Giovanni Martusciello, vice di Sarri, ha analizzato l'andamento della stagione della Lazio e ha parlato dei tifosi biancocelesti ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Maurizio Sarri e Giovanni Martusciello, allenatore e vice, hanno un rapporto ben saldo ormai da anni, una storia nata ad Empo ...