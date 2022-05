”Il viaggio di Madì” | l’albo illustrato che esorta alla curiosità e all’importanza del diverso

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ildiè un libroedito Lapis Edizioni, il cui protagonista,, è solito curare amorevolmente i suoi fiori;non presta attenzione all’insolito, al: sarà la presenza di alcuni personaggi a condurre il protagonista verso una nuova presa di coscienza. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, l’importanza di coltivare laaccogliendo, in ogni sua forma, la concezione di diversità. Ildi, crescere non temendo la diversità Ildi, edito Lapis Edizioni a cura di Anna Curti e Sara Marconi, è un coloratissimo alboche invitaricerca; ricerca del bello, del ...

Advertising

... politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 L'Isola dei Famosi (reality show), in onda dalle 21.20 su Canale 5 Battiti Live presenta MSC Crociere - Ildella musica , in onda dalle 21.I'm Not a Blonde - Voto 6,75 - Un nuovonegli anni ottanta, tra malinconia, upbeat e minimalismo per il duo elettro pop delle I'm Not a Blonde. Tra Depeche Mode e new wave. Delacroix - Voto 6,...