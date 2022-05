Il Militem Ferox 500 non ha paura di esagerare

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 20 maggio 2022) Parlare del500 vuol dire fare un tuffo nel passato. Un passato emozionante e ricco di nostalgia per una serie di motori che stanno via via scomparendo. Il 6.4 V8 Hemi è uno di questi: ha una cilindrata esagerata e non ha nemmeno un briciolo di elettrificazione, ma in compenso tira fuori i suoi 470 CV americani a 6.000 esaltanti giri al minuto, con una colonna sonora che fa venire i brividi grazie al doppio scarico gemellato con valvola di bypass. Al sound, peraltro, corrispondo anche le prestazioni visto che la500 impiega solo 4,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h. Per portarselo a casa occorre spendere almeno 149.500 euro + IVA, una somma che non è proprio comune per una Jeep Wrangler, ma che è giustificata dai contenuti. La fuoristrada americana è sì la base di partenza della ...