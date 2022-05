Claudia Dionigi è incinta? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa impazzire i fan FOTO

(Di venerdì 20 maggio 2022)e Lorenzo Riccardi sono due ex protagonisti die in queste ore è emersa la notizia secondo cui pare che lei possa essere. A generare questo sospetto sono stati i fan della coppia, i quali hanno notato un dettaglio per molti inequivocabile. Attraverso le loro Instagram Stories, di solito L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

JedHemlock : RT @robisala3: @Claudia_CIau @JedHemlock @_avvocato @AdolfoCrotti @SassuoloUS dionigi ha detto una cazzata, evidentemente non capisce. Non… - robisala3 : @Claudia_CIau @JedHemlock @_avvocato @AdolfoCrotti @SassuoloUS dionigi ha detto una cazzata, evidentemente non capi… -

DonnaPress

Gambuti, 19 anni . Maria Grazia Gravina, 44 anni . Monia Guagnelli, 42 anni . Alessio ... AndreaPalazzi, operatore turistico, 14/11/74 . Daniele Martini, imprenditore, 10/08/70 . Greta ...ha espresso il suo pensiero sui troni attualmente in corso a Uomini e Donne: la fidanzata di Lorenzo Riccardi è categorica. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Lorenzo ... Claudia mostra il pancino: lieta notizia per Lorenzo | L'indiscrezione sull'ex tronista fa il giro del web Si mormora che proprio lei, volto noto di Uomini e Donne sia in dolce attesa: stiamo parlando di Claudia Dionigi. Claudia Dionigi – LettoQuotidiano.it La bella Claudia fa coppia fissa con Lorenzo ...Una piccola indiscrezione diventa virale. Nuovo arrivo per Claudia e Riccardo come la prende Cosa è successo alla coppia di Uomini e Donne ...