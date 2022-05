Verso lo Spazio sanitario europeo. Ecco il documento (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 3 maggio la Commissione europea ha inviato al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo un documento finale sulla sanità europea. Il documento è intitolato “A European Health Data Space: harnessing the power of health data for people, patients and innovation, (Uno Spazio europeo per i dati della sanità: organizzare il potere dei dati sanitari per la popolazione, i pazienti e per l’innovazione). Non si propone una nuova politica europea che richiederebbe mesi, ove non anni, di negoziati, accordi intergovernativi, ratifiche ma di avviare il coordinamento in materia sanitaria utilizzando meglio ciò che molti Paesi dell’Unione europea hanno già: i dati sulla salute dei cittadini, omologarne la raccolta e l’analisi grazie alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 3 maggio la Commissione europea ha inviato al Parlamentoed al Consigliounfinale sulla sanità europea. Ilè intitolato “A European Health Data Space: harnessing the power of health data for people, patients and innovation, (Unoper i dati della sanità: organizzare il potere dei dati sanitari per la popolazione, i pazienti e per l’innovazione). Non si propone una nuova politica europea che richiederebbe mesi, ove non anni, di negoziati, accordi intergovernativi, ratifiche ma di avviare il coordinamento in materia sanitaria utilizzando meglio ciò che molti Paesi dell’Unione europea hanno già: i dati sulla salute dei cittadini, omologarne la raccolta e l’analisi grazie alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ...

