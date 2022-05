Michelle Hunziker, spunta la verità : ecco cosa ha fatto a Tomaso Trussardi (Di giovedì 19 maggio 2022) Michelle Hunziker spunta la verità sul presunto tradimento: ecco cosa ne esce fuori, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che con la sua bellezza e la sua simpatia e ironia hanno conquistato milioni di telespettatori che la amano e la apprezzano particolarmente è lei, Michelle Hunziker. Nel corso della sua carriera ha condotto diversi programmi fra cui All Togheter Nw, Striscia la notizia insieme al suo caro amico e collega Gerry Scotti, Love Bugs e il programma del momento, Michelle Impossibile. curiosità (foto web)Sin dai suoi esordi, la bella Michelle ha dimostrato il suo grande talento. Ella esordisce nel programma Buona Domenica, aggiudicandosi la vittoria del concorso Miss Buona ... Leggi su kronic (Di giovedì 19 maggio 2022)lasul presunto tradimento:ne esce fuori, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che con la sua bellezza e la sua simpatia e ironia hanno conquistato milioni di telespettatori che la amano e la apprezzano particolarmente è lei,. Nel corso della sua carriera ha condotto diversi programmi fra cui All Togheter Nw, Striscia la notizia insieme al suo caro amico e collega Gerry Scotti, Love Bugs e il programma del momento,Impossibile. curiosità (foto web)Sin dai suoi esordi, la bellaha dimostrato il suo grande talento. Ella esordisce nel programma Buona Domenica, aggiudicandosi la vittoria del concorso Miss Buona ...

Advertising

forzanabuli : @M_Palmi98 Mammamia Fabio de Luigi e Michelle Hunziker cos'erano - __Towanda : Michelle Hunziker non ce ne frega un cazzo di come un pene sia entrato nella tua vagina per rimanere incinta, mentr… - tonyfurl011 : RT @LucillaMasini: In un'intervista esclusiva, Michelle Hunziker rivela: “Ecco come sono rimasta incinta di Sole”. La butto lì senza aver l… - Alessan82811241 : RT @LucillaMasini: In un'intervista esclusiva, Michelle Hunziker rivela: “Ecco come sono rimasta incinta di Sole”. La butto lì senza aver l… - gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker festeggia la libertà dal covid ???????????? -