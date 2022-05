Furto nella cappella di Paolino Avella, Don Palmese: “Atto sacrilego” (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Furto è stato compiuto nel cimitero di Pollena Trocchia (Napoli), all’ interno della cappella che ospita i resti di Paolino Avella, il giovane ucciso nel 2003 a San Sebastiano al Vesuvio per aver reagito ai rapinatori che gli avevano sottrAtto il motorino. Lo rende noto la Fondazione Polis che definisce un “Atto sacrilego” l’ accaduto. Secondo il presidente della Fondazione, Don Tonino Palmese “ciò che più inquieta è che dalla cappella sono stati sottratti oggetti di poco conto, un fAtto che segnalerebbe una vera e propria intenzione profanatoria nei confronti della memoria di Paolino.” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unè stato compiuto nel cimitero di Pollena Trocchia (Napoli), all’ interno dellache ospita i resti di, il giovane ucciso nel 2003 a San Sebastiano al Vesuvio per aver reagito ai rapinatori che gli avevano sottril motorino. Lo rende noto la Fondazione Polis che definisce un “” l’ accaduto. Secondo il presidente della Fondazione, Don Tonino“ciò che più inquieta è che dallasono stati sottratti oggetti di poco conto, un fche segnalerebbe una vera e propria intenzione profanatoria nei confronti della memoria di.” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

rubio_chef : Chi celebra il furto di un palazzo da parte di coloni ebrei, che si sono sbrigati ad occuparlo approfittando dell’a… - palermo24h : Catania, furto nella gelateria Don Peppinu in piazza Duomo - anteprima24 : ** Furto nella cappella di Paolino Avella, Don Palmese: 'Atto sacrilego' ** - LiveSicilia : Catania, furto nella gelateria Don Peppinu in piazza Duomo - LiveSiciliaCT : Catania, furto nella gelateria Don Peppinu in piazza Duomo -