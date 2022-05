Zelensky: Russia usa missili per compensare insuccessi militari. Oltre 28.000 soldati russi uccisi finora (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video diffuso nella notte, secondo quanto riporta la Bbc L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un video diffuso nella notte, secondo quanto riporta la Bbc L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il cancelliere tedesco Scholz e il presidente ucraino Zelensky in una telefonata 'hanno concordato sul fa… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi' perché l'Ucraina 'ha bisogno di eroi vivi, e penso… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Zelensky parlerà al Forum di Davos il 23 maggio #RUSSIA - ussarialati : RT @strange_days_82: Orsini : Putin viene sottovalutato, non è un incapace, ha vinto contro gli USA diverse volte. Il finale del video è fa… - emanuele7771 : RT @strange_days_82: Orsini : Putin viene sottovalutato, non è un incapace, ha vinto contro gli USA diverse volte. Il finale del video è fa… -