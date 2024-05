Una parata di star al ’Met Gala 2024’ Risorge la bellezza nel giardino del tempo

(Di venerdì 10 maggio 2024) La più ammirata e omaggiata? Senza dubbio lei, Anna Wintour (nella foto in basso), la donna più potente della moda internazionale e padrona di casa al Met2024 al Costume Center del Metropolitan Museum lunedì scorso, rito dei riti di fashion & mondanità. La direttrice (a vita) di Vogue America che ha in mano i fili del potere nel mondo dello stile si è vestita in Loewe, marchio del Gruppo LVMH disegnato da Jonathan Anderson ’tradendo’ le sue famose mises Chanel celeberrime ai tempi di Karl Lagerfeld. Dunque meglio Loewe oggi, specie se lo stilista ha creato per Dame Wintour un completo abito lungo bianco a sirena e cappotto nero tutto ricamato di fiori di piume e perline coloratissime che si ispira a un modello del 1889 di Charles Frederick Worth. Del resto il tema della soirèe ben si addiceva a questa gentile resurrezione died ...

(Adnkronos) – E’ l’evento dell’anno. O almeno, un rituale che dal 1948 affascina milioni di persone in tutto il mondo per glamour e stravaganza. Torna stasera il Met Gala, la serata di raccolta fondi che inaugura la mostra annuale del Metropolitan ...

