(Di venerdì 10 maggio 2024) Riprogettare la città, simulando l’impatto delle nuove costruzioni su un “Tavolo luminoso“, sperimentando gli effetti delle variazioni architettoniche ma anche ambientali, calcolando l’ombreggiatura o le variabili atmosferiche, visualizzando tanti elementi nello stesso momento. Si chiamaed è stato progettato e sviluppato dal Politecnico di(con il gruppo di ricerca guidato da Barbara Piga del Labsimurb). Ora si sta creando una seconda versione in collaborazione con la Statale die il professore Marco Boffi. Architetti e urbanisti lavorano fianco a fianco con psicologi sociali e ambientali, sotto l’ala del progetto di Musa, l’ecosistema della ricerca, che si pone tra gli obiettivi la. "Le funzionalità di ...

"Milano: Luminous Planning Table per la rigenerazione urbana e la partecipazione cittadina" - "milano: luminous Planning Table per la rigenerazione urbana e la partecipazione cittadina" - Il Politecnico di milano ha sviluppato il luminous Planning Table per simulare l'impatto delle nuove costruzioni sulla città, coinvolgendo architetti, urbanisti e cittadini. Grazie anche all'app City ...