VIDEO – Salernitana-Cagliari, la carica dei tifosi granata e l’arrivo degli ospiti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella settimana di Salernitana-Udinese, la partita più importante della storia granata, rivediamo il film della precedente partita interna. Salernitana-Cagliari: dentro e fuori l’Arechi tutta la carica dei tifosi granata. l’arrivo del pullman, i cori. Nell’ultima sequenza l’ingresso dei supporters Cagliaritani nello spicchio di curva nord riservato alle tifoserie ospiti. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella settimana di-Udinese, la partita più importante della storia, rivediamo il film della precedente partita interna.: dentro e fuori l’Arechi tutta ladeidel pullman, i cori. Nell’ultima sequenza l’ingresso dei supporterstani nello spicchio di curva nord riservato alle tifoserie. La Denuncia.

Advertising

SStefano93 : RT @FootballAndDre1: 'Se le cose sono così, non è detto che debbano andare così'. Nicola é un grande allenatore..e uomo. E domenica forza… - Cp3Alex : RT @FootballAndDre1: 'Se le cose sono così, non è detto che debbano andare così'. Nicola é un grande allenatore..e uomo. E domenica forza… - _machedavero_ : RT @FootballAndDre1: 'Se le cose sono così, non è detto che debbano andare così'. Nicola é un grande allenatore..e uomo. E domenica forza… - Antolinterista : RT @FootballAndDre1: 'Se le cose sono così, non è detto che debbano andare così'. Nicola é un grande allenatore..e uomo. E domenica forza… - FootballAndDre1 : 'Se le cose sono così, non è detto che debbano andare così'. Nicola é un grande allenatore..e uomo. E domenica for… -