(Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos Salute) - Si tiene oggi a'Il coraggio di cambiare. La moderna gestione del paziente nel', incontro organizzato da Ntc, azienda farmaceutica italiana specializzata in campo oftalmologico, che vede nel panel di relatori 28 tra i massimiitaliani, per discutere e approfondire le ultime novità sulla chirurgia della. "Laè una malattia degenerativa del cristallino il cui limite di età si sta abbassando - spiega Vittorio Picardo, responsabile scientifico del convegno - e che, se non trattata adeguatamente, può portare da disturbi e difficoltà nella visione fino alla cecità in alcune situazioni sociali ed ambientali. La chirurgia è l'unico trattamento efficace, tanto che ogni anno solo in Italia ...

Purtroppo, non si può dire lo stesso per lanel post - operatorio, necessaria per evitare l'insorgenza delle infezioni e garantire al paziente il controllo dell'infiammazione, ...... Alessandro De Leo "La, che deve essere sempre accompagnata dalle modifiche dello stile di vita e dalle misure igienico - dietetiche, va testata identificando nella singola ... Terapia farmacologica post-cataratta, esperti a confronto a Roma (Adnkronos) – Si tiene oggi a Roma ‘Il coraggio di cambiare. La moderna gestione del paziente nel post-cataratta’, incontro organizzato da Ntc, azienda farmaceutica italiana specializzata in campo oft ...Promuovere la formazione di immunologi oculari esperti, incentivare la ricerca scientifica per individuare nuovi farmaci specifici e pianificare percorsi prestabiliti come quelli diagnostico - ...