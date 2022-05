Se siete appassionati di sport, ecco alcuni dei migliori gettoni sportivi del 18 maggio 2022 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Numerosi exchange hanno sponsorizzato grandi eventi riguardanti l’industria sportiva e, in quanto tali, gli appassionati di sport hanno trovato molto appeal nei token di criptovaluta che seguono quel tema. FTX e Crypto.com in particolare potrebbero aver investito più di 1 miliardo di dollari in sponsorizzazioni sportive nel corso del 2021. Esamineremo i migliori token che potete ottenere come appassionati di sport in modo da poter far parte dell’industria delle criptovalute: Dotmoovs (MOOV) e Chiliz (CHZ). Negli ultimi anni molte società blockchain e criptovalute hanno iniziato a spingere sul settore sportivo. Coinbase, Crypto.com, eToro, FTX e Tezos sono alcune delle più grandi società di criptovalute che stanno realizzando enormi ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 18 maggio 2022) Numerosi exchange hanno sponsorizzato grandi eventi riguardanti l’industriaiva e, in quanto tali, glidihanno trovato molto appeal nei token di criptovaluta che seguono quel tema. FTX e Crypto.com in particolare potrebbero aver investito più di 1 miliardo di dollari in sponsorizzazioniive nel corso del 2021. Esamineremo itoken che potete ottenere comediin modo da poter far parte dell’industria delle criptovalute: Dotmoovs (MOOV) e Chiliz (CHZ). Negli ultimi anni molte società blockchain e criptovalute hanno iniziato a spingere sul settoreivo. Coinbase, Crypto.com, eToro, FTX e Tezos sono alcune delle più grandi società di criptovalute che stanno realizzando enormi ...

