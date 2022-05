Roma, non c'è Mourinho? A cena viene massacrato un giornalista: il video che sconvolge l'Italia | Guarda (Di mercoledì 18 maggio 2022) Immaginate i giocatori della Roma a tavola, in un ristorante della centrale Piazza de' Ricci nella Capitale. Seduti a mangiare, in una sorta di festa per celebrare la stagione che sta finendo, alla quale però non ha partecipato Mourinho, essendo un incontro solo tra calciatori. Bene, questa cena c'è stata sul serio martedì 17 maggio, ma alla fine, nella tranquillità della serata, ci è scappato l'episodio fatto di nervosismo e manate. Come denunciato da Il Messaggero, infatti, un suo cronista, Gianluca Lengua, è stato aggredito da parte del servizio di sicurezza della Roma. “Minacciato, aggredito, sbattuto al muro da un energumeno — ha commentato il giornalista — cui davano man forte un paio di colleghi, tutti membri del servizio di sicurezza della Roma, per aver tentato di fare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Immaginate i giocatori dellaa tavola, in un ristorante della centrale Piazza de' Ricci nella Capitale. Seduti a mangiare, in una sorta di festa per celebrare la stagione che sta finendo, alla quale però non ha partecipato, essendo un incontro solo tra calciatori. Bene, questac'è stata sul serio martedì 17 maggio, ma alla fine, nella tranquillità della serata, ci è scappato l'episodio fatto di nervosismo e manate. Come denunciato da Il Messaggero, infatti, un suo cronista, Gianluca Lengua, è stato aggredito da parte del servizio di sicurezza della. “Minacciato, aggredito, sbattuto al muro da un energumeno — ha commentato il— cui davano man forte un paio di colleghi, tutti membri del servizio di sicurezza della, per aver tentato di fare il ...

