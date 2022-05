Regionali Lombardia, corsa a due Fontana-Moratti: FdI ago della bilancia. Poche idee nel centrosinistra: Sala l’unico con chance (Di mercoledì 18 maggio 2022) La prima istantanea: 8 gennaio 2021, Sala delle conferenze stampa di Palazzo Lombardia. Letizia Moratti è appena stata nominata vicepresidente della Regione e assessora al Welfare. Nello stanzone rettangolare, c’è un silenzio carico di tensione. Lei prende la parola davanti ai giornalisti e spiega le sue priorità per affrontare l’emergenza Covid. Ha preso il posto di Giulio Gallera, silurato dal centrodestra (e definito “stanco” da Attilio Fontana): è il capro-espiatorio perfetto di un’amministrazione sin lì disastrosa: campagna vaccinale al palo (al 31 dicembre, al 3,4% di somministrazioni dei vaccini ricevuti), medici di base insufficienti e allo stremo, confusione nella comunicazione, più di un’ombra sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo, nella Bergamasca. Su Fontana, poi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) La prima istantanea: 8 gennaio 2021,delle conferenze stampa di Palazzo. Letiziaè appena stata nominata vicepresidenteRegione e assessora al Welfare. Nello stanzone rettangolare, c’è un silenzio carico di tensione. Lei prende la parola davanti ai giornalisti e spiega le sue priorità per affrontare l’emergenza Covid. Ha preso il posto di Giulio Gallera, silurato dal centrodestra (e definito “stanco” da Attilio): è il capro-espiatorio perfetto di un’amministrazione sin lì disastrosa: campagna vaccinale al palo (al 31 dicembre, al 3,4% di somministrazioni dei vaccini ricevuti), medici di base insufficienti e allo stremo, confusione nella comunicazione, più di un’ombra sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo, nella Bergamasca. Su, poi, ...

