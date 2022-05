Marotta e i fondi per il campanile: “L’amministrazione Parisi ha memoria corta” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLimatola (Bn) – “Leggo con grande piacere dell’arrivo dei fondi dedicati al campanile della chiesa della Santissima Annunziata. Interventi candidati ai fondi del Pnrr, precisamente la misura 2.4, quella dedicata alla sicurezza sismica nei luoghi di culto. Un vanto per L’amministrazione Parisi che ha subito divulgato la notizia. Indubbiamente un qualcosa di importante per la comunità che non può che rallegrarci. Peccato, però, che lo stesso sindaco non si sia ricordato della paternità di questa richiesta”. Così Massimiliano Marotta, candidato con la lista numero 1 “A Limatola per Limatola” alle prossime amministrative nel piccolo comune sannita. Il motivo del contendere è proprio l’iniziativa legata al campanile della Santissima Annunziata per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLimatola (Bn) – “Leggo con grande piacere dell’arrivo deidedicati aldella chiesa della Santissima Annunziata. Interventi candidati aidel Pnrr, precisamente la misura 2.4, quella dedicata alla sicurezza sismica nei luoghi di culto. Un vanto perche ha subito divulgato la notizia. Indubbiamente un qualcosa di importante per la comunità che non può che rallegrarci. Peccato, però, che lo stesso sindaco non si sia ricordato della paternità di questa richiesta”. Così Massimiliano, candidato con la lista numero 1 “A Limatola per Limatola” alle prossime amministrative nel piccolo comune sannita. Il motivo del contendere è proprio l’iniziativa legata aldella Santissima Annunziata per ...

