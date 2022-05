Industria farmaceutica, Aleotti denuncia il rischio default (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Stiamo perdendo a grandi passi competitività. Noi in FarmaIndustria, invece di operare per tutelare il settore Industriale farmaceutico, continuiamo a sentir parlare dei soliti mantra di ‘abbassare il prezzo dei farmaci’. Tutto si può fare, bisogna essere consapevoli che così il settore Industriale si perde”. Lo dice Lucia Aleotti, azionista e componente il Cda del gruppo farmaceutico Menarini, in un convegno a Firenze. “Essendo i prezzi dei farmaci fissati per legge – spiega Aleotti – le imprese non possono recuperare le perdite agendo sui consumatori. Questo è un bene per i pazienti. Ma dall’altra parte bisogna rendersi conto che c’è un settore Industriale che viene schiacciato da un incremento dei costi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Stiamo perdendo a grandi passi competitività. Noi in Farma, invece di operare per tutelare il settorele farmaceutico, continuiamo a sentir parlare dei soliti mantra di ‘abbassare il prezzo dei farmaci’. Tutto si può fare, bisogna essere consapevoli che così il settorele si perde”. Lo dice Lucia, azionista e componente il Cda del gruppo farmaceutico Menarini, in un convegno a Firenze. “Essendo i prezzi dei farmaci fissati per legge – spiega– le imprese non possono recuperare le perdite agendo sui consumatori. Questo è un bene per i pazienti. Ma dall’altra parte bisogna rendersi conto che c’è un settorele che viene schiacciato da un incremento dei costi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

