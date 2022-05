Centrodestra | Toti | ' uniche idee nuove da Meloni | Berlusconi nostalgico'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18, mag. (Adnkronos) - "Ilche doveva aprirsi alle formazioni minori, alle esperienze dei sindaci, alle forze civiche, si è riproposto uguale a tre anni fa, chiuso nei tre partiti centrali. Ildiè un po', mentre da Salvini ci si aspetta novità e orgoglio, pensavo fosse l'uomo giusto per aprire ila tutti i movimenti innovativi. Ma per ora non l'ha fatto". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital. "L'unica che penso stia dicendo la verità è Giorgia. Con-prosegue- abbiamo avutomolto diverse ma in questo momento mi sembra l'unica che stia perseguendo un'idea di ...