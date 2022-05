Bielorussia | vietata la vendita di 1984 di George Orwell e arrestato capo della casa editrice

Advertising

Il romanzo ' 1984 ' di è stato bandito in . La vendita del libro è ora. Lo riporta il canale informativo Belsat, che cita il quotidiano SB -Segodnya secondo cui, inoltre, il libro di Olgerd Bakharevich 'Dogs of Europe' è stato riconosciuto come ...Con la sua lungimiranza e la sua sensibilità, George Orwell ha descrtito una società totalitaria nel suo romanzo '1984' , la cui vendita è statainla ...Il romanzo "1984" di George Orwell è stato bandito in Bielorussia. La vendita del libro è ora vietata. Lo riporta il canale informativo Belsat, che cita il ...In Bielorussia è stata vietata la vendita di "1984", uno dei più famosi romanzi di George Orwell. Non è l'unico libro finito nel mirino della censura.