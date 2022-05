Perché in Italia non c’è niente da festeggiare nella Giornata internazionale contro l’omotransfobia (Di martedì 17 maggio 2022) Il 17 maggio del 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità cancellò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. A partire dal 2004 il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Nonostante i grandissimi passi avanti fatti sulle tematiche Lgbt negli ultimi anni, nel nostro paese la situazione è tutt’altro che rosea. Soltanto negli ultimi mesi in Italia: • Dei genitori hanno richiesto l’intervento di un esorcista per poter curare l’omosessualità della loro figlia 16enne (Torino); • Un ragazzo ha tentato il suicidio Perché i genitori non accettavano la sua omosessualità, “meglio avere un figlio ‘ndranghetista che gay” si sentiva spesso dire il ragazzo, che è riuscito a sentir dire dai suoi genitori “ti vogliamo bene e accettiamo così come sei” ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Il 17 maggio del 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità cancellò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. A partire dal 2004 il 17 maggio si celebra lal’omofobia, la bifobia e la transfobia. Nonostante i grandissimi passi avanti fatti sulle tematiche Lgbt negli ultimi anni, nel nostro paese la situazione è tutt’altro che rosea. Soltanto negli ultimi mesi in: • Dei genitori hanno richiesto l’intervento di un esorcista per poter curare l’omosessualità della loro figlia 16enne (Torino); • Un ragazzo ha tentato il suicidioi genitori non accettavano la sua omosessualità, “meglio avere un figlio ‘ndranghetista che gay” si sentiva spesso dire il ragazzo, che è riuscito a sentir dire dai suoi genitori “ti vogliamo bene e accettiamo così come sei” ...

