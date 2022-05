Milan, Leao finisce in tribunale con lo Sporting: il motivo! (Di martedì 17 maggio 2022) Rafael Leao, ala del Milan in lotta per lo scudetto, è alle prese con una causa legale con la sua vecchia squadra, lo Sporting Lisbona. Oltre all’ansia e alla pressione per l’importante partita di domenica col Sassuolo, in caso di vittoria o pareggio il Milan diventerebbe campione d’Italia, il giocatore portoghese deve pensare anche al maxi-risarcimento che dovrebbe dare alla sua ex squadra. Infatti nel 2018 il giocatore, stando alla Gazzetta dello Sport, si trasferì al Lille avvalendosi della giusta causa. Ma il tribunale portoghese e il Tas hanno decretato il torto del giocatore. Rafael Leao rischia un maxirisarcimento per lo Sporting Notizia di oggi è che il tribunale di Milano ha deciso di posticipare la decisione ... Leggi su rompipallone (Di martedì 17 maggio 2022) Rafael, ala delin lotta per lo scudetto, è alle prese con una causa legale con la sua vecchia squadra, loLisbona. Oltre all’ansia e alla pressione per l’importante partita di domenica col Sassuolo, in caso di vittoria o pareggio ildiventerebbe campione d’Italia, il giocatore portoghese deve pensare anche al maxi-risarcimento che dovrebbe dare alla sua ex squadra. Infatti nel 2018 il giocatore, stando alla Gazzetta dello Sport, si trasferì al Lille avvalendosi della giusta causa. Ma ilportoghese e il Tas hanno decretato il torto del giocatore. Rafaelrischia un maxirisarcimento per loNotizia di oggi è che ildio ha deciso di posticipare la decisione ...

Advertising

AntoVitiello : ????? Rafa #Leao si è caricato il #Milan sulle spalle. Da metà aprile ha partecipato a 6 reti (3 gol e 3 assist) in… - gippu1 : Rafael Leao si fa un viaggetto a Torino nella settimana decisiva per lo scudetto come Ruud Gullit nel maggio 1988,… - carlolaudisa : Un assist scudetto per #Leao dal Tribunale di Milan. Nuovo rinvio del giudice nel procedimento dello #Sporting Lisb… - giaco03 : RT @MilanNewsit: Ronaldinho a Dazn: 'Guardo sempre il Milan e sono molto contento. Leao mi piace tantissimo' - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Milan, caso #Leao-#SportingLisbona Il tribunale di Milano rinvia la decisione a giugno La storia ???? #LBDV #LeBomb… -