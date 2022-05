L’analista russo alla tv di Stato | «Presto la situazione potrebbe peggiorare per Mosca» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 17 maggio 2022) In questo intervento andato in onda sulla tv dirussa Canale 1 Mikhail Khodaryonok, analista militare e colonnello in pensione, critica la guerra della Russia in Ucraina. L’intervento di Khodaryonok, ripreso sia dal Russian Media Monitor della giornalista del Daily Beast Julia Davis che da Frances Carr della Bbc esordisce sostenendo che non è vero che l’esercito ucraino si trovi in unadi difficoltà e di scoramento, a parte qualche caso che può essere emerso in questi giorni. «L’Ucraina può armare fino a un milione di soldati», dice Khodaryonok. Facendo così capire che gli sforzi russi per la guerraro essere frustrati. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6— Francis Scarr (@francis scarr) May 16, 2022 Nel secondo spezzone invece Khodaryonok è ancora più tranchant: «Il punto principale è fino a che punto si ...