(Di martedì 17 maggio 2022) Stoccolma – Il ministro degli Esteri svedese, Ann, hato questa mattina ladi adesione del paese alla. Il documento verrà presentato assieme allafinlandese al quartier generale dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles in settimana. Lo riporta il quotidiano svedese ‘The local’. “E’ una cosa epocale, inevitabile”, ha dichiarato la ministra durante la cerimonia delladavanti ai fotografisede del ministero, esprimendo la convinzione che sia stato fatto “ciò che ritengo sia il meglio per la”. Deve ancora essere precisato quando l’ambasciatore svedese alla, Axel Wernhoff, consegnerà il documento al segretario generale dell’alleanza Jens Stoltenbergsede ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Finlandia chiede di entrare ufficialmente nella Nato. La Svezia lo farà martedì. 'La minaccia nucleare di Mosca… - ilfaroonline : La Svezia chiede ufficialmente l’ingresso nella Nato: Linde firma la richiesta - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @florastr: Erdogan chiede il pizzo…x dire si all’ingresso di Finlandia e Svezia….nella NATO…tutto dipende dalla generosità ….nei confron… - TorciaPolitica : RT @ultimenotizie: 'Confuso'. Il presidente finlandese Sauli Niinisto si è detto così per le parole del leader turco Recep Tayyip #Erdogan… - GiusPecoraro : RT @florastr: Erdogan chiede il pizzo…x dire si all’ingresso di Finlandia e Svezia….nella NATO…tutto dipende dalla generosità ….nei confron… -

... un programma di esercitazioni in cui la Marina italianaalle forze armate di altri Paesi di ... Regno Unito e le due nuove possibili new entry dell'Alleanza atlantica: Finlandia e. Anche ...Dopo la Finlandia anche laufficialmente di aderire alla Nato, ma arriva il no di ErdoganLa Svezia, dopo la Finlandia, ha chiesto di integrare l’Alleanza atlantica, sperando in questo modo di mettersi al riparo da future sorprese provenienti da Oriente. Ma è il momento giusto per allargar ...Perché la Turchia è così contraria all'ingresso della Finlandia e della Svezia nella Nato Nel frattempo, il Cremlino non sembra preoccuparsene!