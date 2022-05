Juventus, anche Lady Dybala immortala la notte dell’addio: “Que increible que sos” (Di martedì 17 maggio 2022) anche la compagna di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha voluto celebrare il 10 della Juventus nella notte del saluto allo Stadium a pochi giorni dalla scadenza del suo contratto. Tante le storie pubblicate su Instagram dalla showgirl. Tra le altre anche un abbraccio fra Dybala e Alvaro Morata, e Leonardo Bonucci che accompagna la Joya in lacrime sotto la curva ‘Scirea’ per prendersi il meritato saluto del popolo bianconero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022)la compagna di Paulo, Oriana Sabatini, ha voluto celebrare il 10 dellanelladel saluto allo Stadium a pochi giorni dalla scadenza del suo contratto. Tante le storie pubblicate su Instagram dalla showgirl. Tra le altreun abbraccio frae Alvaro Morata, e Leonardo Bonucci che accompagna la Joya in lacrime sotto la curva ‘Scirea’ per prendersi il meritato saluto del popolo bianconero. SportFace.

