Imprese: Gruppo Beta, fatturato e occupazione in crescita, 5 consigli per raggiungere obiettivi (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Labitalia) - Il Gruppo Beta, realtà industriale made in Italy d'eccellenza, negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale, sia in termini di fatturato sia di occupazione, anche durante il complicato periodo pandemico. Il Gruppo, leader nella produzione di utensileria per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione, negli ultimi 5 anni ha segnato un fortissimo incremento di fatturato, passando da 129 milioni di euro nel 2016 a oltre 203 milioni di euro nel 2021 e ha visto aumentare il numero di dipendenti del 76%, da 512 assunti nel 2016 a oltre 900 nel 2021. Numeri eccezionali se rapportati alla tendenza media del settore e agli effetti generati dalla crisi economica che ha colpito l'Italia, e la zona Ue, ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Labitalia) - Il, realtà industriale made in Italy d'eccellenza, negli ultimi anni ha registrato unaesponenziale, sia in termini disia di, anche durante il complicato periodo pandemico. Il, leader nella produzione di utensileria per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione, negli ultimi 5 anni ha segnato un fortissimo incremento di, passando da 129 milioni di euro nel 2016 a oltre 203 milioni di euro nel 2021 e ha visto aumentare il numero di dipendenti del 76%, da 512 assunti nel 2016 a oltre 900 nel 2021. Numeri eccezionali se rapportati alla tendenza media del settore e agli effetti generati dalla crisi economica che ha colpito l'Italia, e la zona Ue, ...

