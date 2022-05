Eni pagherà il gas russo in euro (ma ha aperto anche un conto in rubli presso Gazprom Bank) (Di martedì 17 maggio 2022) Dai tempi di Enrico Mattei, l'Ente nazionale idrocarburi (Eni), è sempre stata previdente. Ora, in vista delle imminenti scadenze di pagamento, sono state avviate in via cautelativa le procedure relative all'apertura presso Gazprom Bank dei due conti correnti denominati K, uno in euro ed uno in rubli, indicati da Gazprom Export secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento del gas disposta dalla Russia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 17 maggio 2022) Dai tempi di Enrico Mattei, l'Ente nazionale idrocarburi (Eni), è sempre stata previdente. Ora, in vista delle imminenti scadenze di pagamento, sono state avviate in via cautelativa le procedure relative all'aperturadei due conti correnti denominati K, uno ined uno in, indicati daExport secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento del gas disposta dalla Russia L'articolo proviene da Firenze Post.

