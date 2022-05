Berlusconi sull’Ucraina | “L’Italia è in guerra perché manda armi” Stoccate anche a Biden

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – Silviointerviene sullain Ucraina, e lo fa con alcune dichiarazioni interessanti, secondo quanto riportato da Tgcom24.: “è ininvia” in Ucrainaparla di Ucraina e, nella fattispecie,di Italia. L’affermazione è netta: “Non abbiamo leader nel mondo, non abbiamo leader in Europa. Temo che questacontinuerà, siamo innoigli mandiamo le”. E prosegue così: “Adesso dopo leleggere mi hanno detto che gli mandiamo carri armati e cannoni pesanti, lasciamo perdere, cosa significa tutto questo? Che avremmo dei forti ...