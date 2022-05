Basket: Nazionale Donne. 16 convocate per raduno Chianciano Terme (Di martedì 17 maggio 2022) Le azzurre preparano il torneo di Melilla contro Belgio e Spagna. ROMA - Torna al lavoro la Nazionale femminile di Basket, che il 23 maggio si raduna a Chianciano Terme per preparare il torneo che le ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Le azzurre preparano il torneo di Melilla contro Belgio e Spagna. ROMA - Torna al lavoro lafemminile di, che il 23 maggio si raduna aper preparare il torneo che le ...

Basket: Nazionale Donne. 16 convocate per raduno Chianciano Terme Le azzurre preparano il torneo di Melilla contro Belgio e Spagna. ROMA - Torna al lavoro la Nazionale femminile di basket, che il 23 maggio si raduna a Chianciano Terme per preparare il torneo che le azzurre giocheranno a Melilla l'1 e il 2 giugno col Belgio e le padrone di casa della Spagna.