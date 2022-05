Antonio Maglio: chi era il padre dei Giochi paralimpici in Italia (Di martedì 17 maggio 2022) C’è un film, andato in onda su Rai1, il 16 maggio, che racconta la storia di un grande uomo e del suo immenso progetto. Un progetto considerato irrealizzabile dagli altri, quasi assurdo, ma che si è trasformato ben presto in una realtà straordinaria che vive ancora oggi. Il titolo di quella pellicola, che vede la magistrale interpretazione di Flavio Insinna nei panni del personaggio principale, è a Muso Duro e racconta la storia di Antonio Maglio, il medico dirigente dell’INAIL considerato il padre dei Giochi paralimpici. Chi era Antonio Maglio La storia di Antonio Maglio inizia l’8 luglio del 1912, anche se a quei tempi nessuno poteva immaginare quante cose straordinarie lui fosse destinato a fare. E invece eccolo qui, a distanza di ... Leggi su dilei (Di martedì 17 maggio 2022) C’è un film, andato in onda su Rai1, il 16 maggio, che racconta la storia di un grande uomo e del suo immenso progetto. Un progetto considerato irrealizzabile dagli altri, quasi assurdo, ma che si è trasformato ben presto in una realtà straordinaria che vive ancora oggi. Il titolo di quella pellicola, che vede la magistrale interpretazione di Flavio Insinna nei panni del personaggio principale, è a Muso Duro e racconta la storia di, il medico dirigente dell’INAIL considerato ildei. Chi eraLa storia diinizia l’8 luglio del 1912, anche se a quei tempi nessuno poteva immaginare quante cose straordinarie lui fosse destinato a fare. E invece eccolo qui, a distanza di ...

