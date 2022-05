Serie A - anticipi e posticipi 38ª giornata (Di lunedì 16 maggio 2022) Il prossimo turno sarà l’ultimo per questa stagione, con tutti i verdetti ancora da definire, sia per l’assegnazione dello scudetto che per la retrocessione. Il Napoli chiuderà la stagione a La Spezia: Una festa per entrambe le squadre che hanno raggiunto i loro obiettivi stagionali. La squadra di Spalletti è ormai sicura del terzo posto e della partecipazione alla prossima edizione della Champions League, lo Spezia è ormai certo della partecipazione al prossimo campionato di Serie A. Quello che invece è da definire è la vincitrice dello scudetto tra Inter e Milan, e la terza che retrocede tra Salernitana e Cagliari. La Serie A tornerà in campo nel prossimo weekend per giocare le partite della trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano. Il trentottesimo turno sarà giocato in tre giorni, con i classici ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 16 maggio 2022) Il prossimo turno sarà l’ultimo per questa stagione, con tutti i verdetti ancora da definire, sia per l’assegnazione dello scudetto che per la retrocessione. Il Napoli chiuderà la stagione a La Spezia: Una festa per entrambe le squadre che hanno raggiunto i loro obiettivi stagionali. La squadra di Spalletti è ormai sicura del terzo posto e della partecipazione alla prossima edizione della Champions League, lo Spezia è ormai certo della partecipazione al prossimo campionato diA. Quello che invece è da definire è la vincitrice dello scudetto tra Inter e Milan, e la terza che retrocede tra Salernitana e Cagliari. LaA tornerà in campo nel prossimo weekend per giocare le partite della trentottesima ed ultimadel campionato italiano. Il trentottesimo turno sarà giocato in tre giorni, con i classici ...

Advertising

ContropiedeA : Si giocheranno in contemporanea tutte le sfide per lo scudetto, per l'Europa e per la salvezza - napolista : Serie A, Spezia-Napoli domenica 22 maggio alle 12,30. Lo scudetto si decide alle 18 Gli anticipi e i posticipi del… - persemprecalcio : ? Scudetto, Europa e salvezza: le sfide più avvincenti in contemporanea. La #SerieA ha ufficializzato anticipi e po… - persemprecalcio : ? Scudetto, Europa e salvezza: le sfide più avvincenti in contemporanea. La #SerieA ha ufficializzato anticipi e po… - fainformazione : Serie A: comunicati date e orari degli incontri dell'ultima giornata di campionato La Lega Serie A ha comunicato… -