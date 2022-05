Cecilia Rodriguez spacca i social: finisce nel mirino degli haters (Di lunedì 16 maggio 2022) Per Cecilia Rodriguez è il momento di fare i conti con gli haters: vari utenti attaccano la showgirl argentina Non è una novità, ma Cecilia Rodriguez torna a fare i conti con i perditempo del web. Nelle ultime ore la fidanzata di Ignazio Moser ha aggiornato il proprio profilo Instagram gli ultimi scatti hanno però acceso vari dibattiti. In una sequenza di foto postata infatti la sorella di Belen, che ha pubblicato anche alcune foto dei piedi, è stata bersagliata da alcuni haters, che non avendo di meglio da fare hanno iniziato a sparare a zero sulla modella. Per fortuna sono stati tanti, di più, i follower di Chechu che hanno voluto esaltare la bellezza della showgirl, scontrandosi anche con chi ha commentato in maniera spropositata le belle foto della Rodriguez. LEGGI ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Perè il momento di fare i conti con gli: vari utenti attaccano la showgirl argentina Non è una novità, matorna a fare i conti con i perditempo del web. Nelle ultime ore la fidanzata di Ignazio Moser ha aggiornato il proprio profilo Instagram gli ultimi scatti hanno però acceso vari dibattiti. In una sequenza di foto postata infatti la sorella di Belen, che ha pubblicato anche alcune foto dei piedi, è stata bersagliata da alcuni, che non avendo di meglio da fare hanno iniziato a sparare a zero sulla modella. Per fortuna sono stati tanti, di più, i follower di Chechu che hanno voluto esaltare la bellezza della showgirl, scontrandosi anche con chi ha commentato in maniera spropositata le belle foto della. LEGGI ...

