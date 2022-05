Calcio | Bonucci a Chiellini | ' guida e fratello | sarai sempre il primo della classe'

(Di lunedì 16 maggio 2022) Torino, 16 mag. - (Adnkronos) - "Caro Giorgio, da dove iniziamo? Dalla fine, credo che sia doveroso. Oggi è il tuo giorno e da oggi comincerai a mancare a questa squadra, a questi colori, a questo spogliatoio. Sei stato un esempio, una, un, un amico. Abbiamo condiviso più di 10 anni insieme, abbiamo gioito, abbiamo sofferto, abbiamo faticato, abbiamo fatto quadrato insieme, abbiamo lottato, abbiamo vinto. Vinto tanto con la Juve, Vinto qualcosa di Unico con la maglia azzurra. Vivere il campo accanto a Te per me è stato un privilegio, un onore. Viverci fuori dal campo lo è stato ancora di più". Così sui propri profili social il difensoreJuventus Leonardosaluta il compagno di squadra in bianconero e in nazionale Giorgioche oggi giocherà l'ultima partita ...

Juventus (4 - 2 - 3 - 1): Perin; Cuadrado,, Chiellini, Pellegrini; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.. Allenatore: Allegri. Lazio (4 - 3 - 3): Strakosha; Lazzari, Patric,...Sarà una serata speciale quella di stasera per la Juve e per gli juventini. Lo sarà soprattutto per Giorgio Chiellini che nel match contro la Lazio saluterà i propri tifosi prima dell'addio ai colori ...Viverci fuori dal campo lo è stato ancora di più". Così sui propri profili social il difensore della Juventus Leonardo Bonucci saluta il compagno di squadra in bianconero e in nazionale Giorgio ...Fischio d'inizio alle 20.45. L'ultima partita interna stagionale bianconera sarà il saluto di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala ai tifosi. I biancocelesti cercano punti per arrivare all'Europa League ...