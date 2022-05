A Ginevra Cecchinato batte Thiem Martedì debutta Fognini

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nel “Gonet Geneva Open” il siciliano, promosso dalle qualificazioni, supera in due set l’austriaco, ancora alla ricerca della forma migliore. In tabellone anche il ligure, sorteggiato contro l’australiano Kokkinakis

Grande spettacolo nelle vittoria del tennista italiano ai sedicesimi di finale aL'austriaco, ex numero 3 al mondo, uscito di scena gi al primo turno a, battuto 6 - 3 6 - 4 dall'italiano Marco(134). Testa di serie numero 7 del tabellone ginevrino, l'argentino ...Quattro anni dopo la semifinale del Roland Garros che riportò un italiano tanto in là in uno Slam, Marco Cecchinato si prende la rivincita su Dominic Thiem. 6-3 6-4 il risultato a favore del siciliano ...Di ritorno dopo 9 mesi di stop, l’austriaco ex numero 3 al mondo non riesce più a vincere: a Ginevra è stato battuto in due set dall’italiano Cecchinato ...