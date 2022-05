MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022 22.04.42 Campania: Pellegrino (Iv), Presentata proposta legge su Turismo Itinerante Campania: Pellegrino (Iv), Presentata proposta legge su Turismo Itinerante Salerno, 10 mag. (LaPresse) – Il turismo itinerante legato a caravan e autocaravan, che fa registrare in Italia ricavi per circa 3 miliardi di euro l’anno, in Campania è poco diffuso a causa dell’esiguo numero delle aree di sosta presenti sul territorio. Il ‘turismo all’aria aperta’ è sempre più gettonato in quanto consente ai viaggiatori di vivere in maniera ravvicinata le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, il patrimonio culturale e artistico, le tradizioni locali e le produzioni enogastronomiche dei luoghi che si intendono conoscere. “La vacanza itinerante rappresenta un’imperdibile opportunità di crescita per il comparto turistico della Regione Campania che senza alcun dubbio è tra le mete più attraenti. Si tratta, inoltre, di una forma di turismo sostenibile in perfetta sintonia con il patrimonio naturalistico di cui la nostra Regione è particolarmente ricca”. Lo ha dichiarato, Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale. “L’obiettivo della proposta di legge presentata in Consiglio regionale avente ad oggetto: Norme in Materia di Turismo Itinerante: Garden Sharing e Aree di sosta caravan e autocaravan – ha precisato Pellegrino, primo firmatario del progetto insieme ai Consiglieri Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo – è quello di creare una rete virtuosa, difficilmente realizzabile attraverso soluzioni di viaggio tradizionali, tra comuni limitrofi e soggetti privati. Così da contribuire anche a dare qualche opportunità ai piccoli centri e alle Aree interne che pur offrendo scenari straordinari che vale la pena scoprire e visitare, sono spesso poco attenzionati. Questo può rappresentare anche una concreta opportunità lavorativa per chi vuole investire nel settore turistico”. CRO CAM cri/ntl 101959 MAG 22 (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Turismo Itinerante legato a caravan e autocaravan, che fa registrare in Italia ricavi per circa 3 miliardi di euro l’anno, in Campania è poco diffuso a causa dell’esiguo numero delle Aree di sosta presenti sul ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 12 maggio 2022) Ile auto, che fainperdi, indisul ...

Advertising

Mov5Stelle : Alle ore 22.00 di oggi martedì 10 maggio 2022 si è conclusa la consultazione in rete degli iscritti per deliberare… - RaiRadio2 : 'The Sound of Beauty' is here! ?? Inizia oggi @EurovisionRai, condotto da @LauraPausini, @mikasounds e @alecattelan… - AmiciUfficiale : Potete votare il vostro preferito inviando un SMS 477.00.01 indicando il nome dell'allievo o il codice relativo! Il… - bbabycakesss_ : RT @team_world: Ti piacerebbe ascoltare in anteprima il nuovo album di HARRY STYLES #HarrysHouse insieme ad altri fan? Ti aspettiamo marted… - tinetta_85 : RT @team_world: Ti piacerebbe ascoltare in anteprima il nuovo album di HARRY STYLES #HarrysHouse insieme ad altri fan? Ti aspettiamo marted… -

Sky Sport - Serie B 2021/22 Playoff e Playout, Palinsesto Telecronisti NOW (12, 13, 14 Maggio) Le semifinali di andata saranno martedì 17 maggio dalle 20.30 e mercoledì 18 maggio dalle 19, quelle di ritorno sabato 21 maggio e domenica 22 maggio, entrambe dalle 18. Le finali, giovedì 26 maggio ... Alte temperature e siccità rallentano le centrali nucleari in Francia ...dove le alte temperature hanno portato l'azienda EDF a ridurre nella notte tra lunedì e martedì la ... Decisioni del genere sono prese regolarmente nei mesi più caldi, ma mai in maggio. Le previsioni ... L'INDIPENDENTE Le semifinali di andata saranno17dalle 20.30 e mercoledì 18dalle 19, quelle di ritorno sabato 21e domenica 22, entrambe dalle 18. Le finali, giovedì 26......dove le alte temperature hanno portato l'azienda EDF a ridurre nella notte tra lunedì ela ... Decisioni del genere sono prese regolarmente nei mesi più caldi, ma mai in. Le previsioni ... Martedì 10 maggio