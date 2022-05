Turisti uccisi dall'aria condizionata. Fuoriuscita di "freon", la vacanza finisce in tragedia (Di martedì 10 maggio 2022) Ammazzato dall'aria condizionata durante la vacanza da sogno alle Bahamas. Vincent Chiarella, 65 anni, italo-americano, stava festeggiando l'anniversario di matrimonio con la moglie Donnis Mulder, 64, al Sandals Resort, un villaggio vacanze extralusso nella Baia di smeraldo, a Exuma. Venerdì gli inservienti dell'albergo sono stati attirati dalle grida della donna che, paralizzata sul letto, cercava aiuto per il marito, riverso sul pavimento, immobile. I medici del resort non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La donna, con le gambe gonfie, la pella ricoperta di bolle, è stata prima accompagnata all'ospedale di Nassau, la capitale delle Bahamas, e poi ricoverata in terapia intensiva a Miami, in Florida. Il giorno precedente altri due americani sono stati trovati senza vita nella villa ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Ammazzatodurante lada sogno alle Bahamas. Vincent Chiarella, 65 anni, italo-americano, stava festeggiando l'anniversario di matrimonio con la moglie Donnis Mulder, 64, al Sandals Resort, un villaggio vacanze extralusso nella Baia di smeraldo, a Exuma. Venerdì gli inservienti dell'albergo sono stati attiratie grida della donna che, paralizzata sul letto, cercava aiuto per il marito, riverso sul pavimento, immobile. I medici del resort non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La donna, con le gambe gonfie, la pella ricoperta di bolle, è stata prima accompagnata all'ospedale di Nassau, la capitale delle Bahamas, e poi ricoverata in terapia intensiva a Miami, in Florida. Il giorno precedente altri due americani sono stati trovati senza vita nella villa ...

