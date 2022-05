Lotta salvezza, Bargiggia: “Il Cagliari ha meritato il pareggio contro la Salernitana. Anche Spezia e Sampdoria coinvolte” (Di lunedì 9 maggio 2022) Lotta salvezza Bargiggia – A 1 Football Club, trasmissione radiofonica in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo Bargiggia. Un commento sulla corsa salvezza “La corsa salvezza è diventata quasi più interessante della corsa scudetto. Ieri il Cagliari, secondo me, ha meritato il pareggio contro la Salernitana e, al netto dell’addio di Mazzarri, resta una squadra viva. La corsa salvezza è una bellissima storia senza un copione scritto e andrà vissuta fino alla fine perchè, se vai a vedere, a livello di punti sono ancora tutte coinvolte come Anche Spezia e ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)– A 1 Football Club, trasmissione radiofonica in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo. Un commento sulla corsa“La corsaè diventata quasi più interessante della corsa scudetto. Ieri il, secondo me, haillae, al netto dell’addio di Mazzarri, resta una squadra viva. La corsaè una bellissima storia senza un copione scritto e andrà vissuta fino alla fine perchè, se vai a vedere, a livello di punti sono ancora tuttecomee ...

