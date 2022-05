X Factor | chi sono i nuovi giudici della nuova edizione?

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ecco chidi X2022: alcuni nomigrandi ritorni e altri new entry X2022 sarà tutto nuovo a partire dai. Infatti,arrivate delle indiscrezioni sulla giuria del talent show di Sky Uno che sembrano promettere bene. Confermati grandi ritorni, tra cui quello di Fedez, un veterano del programma che si è rivelato un giudice capace e un ottimo intrattenitore. Altra conferma è quella di Manuel Agnelli, che porterà sicuramente un’aura rock immancabile all’interno del talent, visto il grande successo dei Maneskin (band romana che faceva partesua squadra a X2017). Non mancheranno le new entry: il produttore e cantante Dargen D’Amico, reduce dal successo del Festival di Sanremo 2022 con ...