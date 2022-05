Affido condiviso, Pillon ci riprova: «La figura paterna è sempre sotto accusa o ridicolizzata» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Simone Pillon si scaglia contro l’Affido condiviso che, secondo il senatore leghista, penalizzerebbe la figura paterna, «oggi più che mai sotto accusa o accantonata, ridicolizzata, dimenticata», ha scritto in un post su Facebook. «Ecco perché è indispensabile garantire ai bambini tempi adeguati di relazione soprattutto col papà, che è quasi sempre costretto a tempi di minimali coi figli in caso di separazione». Come ha già anticipato sul suo profilo social, oggi 4 maggio, Pillon presenterà quindi in Commissione Giustizia una proposta di legge che riformi l’Affido condiviso, introducendo tempi paritetici con obbligo di collocazione del minore presso entrambi i genitori e il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Simonesi scaglia contro l’che, secondo il senatore leghista, penalizzerebbe la, «oggi più che maio accantonata,, dimenticata», ha scritto in un post su Facebook. «Ecco perché è indispensabile garantire ai bambini tempi adeguati di relazione soprattutto col papà, che è quasicostretto a tempi di minimali coi figli in caso di separazione». Come ha già anticipato sul suo profilo social, oggi 4 maggio,presenterà quindi in Commissione Giustizia una proposta di legge che riformi l’, introducendo tempi paritetici con obbligo di collocazione del minore presso entrambi i genitori e il ...

matteosalvinimi : #Salvini: Doppio cognome ai bambini? Può essere utile, ma se devo scegliere tra le priorità per la famiglia preferi… - Giangi_ilBoomer : Breve storia triste #Salvini: 'Se devo scegliere tra le priorità per la #famiglia, piuttosto del #doppiocognome pre… - AAngiolella : RT @LucillaMasini: Salvini: Doppio cognome ai bambini? Se devo scegliere tra le priorità per la famiglia, preferisco la norma sull’affido c… - RobertaLegale : @matteosalvinimi C'è già la norma sull'affido condiviso, dal 2006 quando è stata fatta la riforma del diritto di famiglia - smallyesbigno : RT @SimoneAlliva: Pillon (#Lega) depositerà oggi una proposta di riforma dell'affido condiviso. 'Oggi più che mai la figura paterna è sott… -