La Lazio replica a Mourinho, il derby d'Europa s'infiamma (Di martedì 3 maggio 2022) La Lazio dà un segno di vita e risponde all'attacco mediatico di Mourinho oltre che di Sky e Rai2 («Domenica Sportiva»). L'errore c'è stato, almeno così sembra perché ufficialmente l'Aia non ha mostrato le linee del fuorigioco, il gol di Acerbi poteva essere annullato ma da qui a passare per un club favorito dagli arbitri ce ne passa. Dopo aver perso due Champions (circa 3o milioni a volta) per topiche arbitrali come la famosa rete di Cutrone segnato di mano quattro anni fa in un Milan-Lazio, il club biancoceleste non ci sta e urla con un lungo comunicato la su posizione:; «Il fatto che nel 2022 un allenatore di un'altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Ladà un segno di vita e risponde all'attacco mediatico dioltre che di Sky e Rai2 («Domenica Sportiva»). L'errore c'è stato, almeno così sembra perché ufficialmente l'Aia non ha mostrato le linee del fuorigioco, il gol di Acerbi poteva essere annullato ma da qui a passare per un club favorito dagli arbitri ce ne passa. Dopo aver perso due Champions (circa 3o milioni a volta) per topiche arbitrali come la famosa rete di Cutrone segnato di mano quattro anni fa in un Milan-, il club biancoceleste non ci sta e urla con un lungo comunicato la su posizione:; «Il fatto che nel 2022 un allenatore di un'altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino ...

Advertising

lacittanews : Questa sera, alle ore 21 torna Together su TeleLazioNord, sui canali 94, 629 e 848 dtt e 5629 di Sky ed in replica… - LALAZIOMIA : La Lazio replica a Mourinho: “Ossessionato da noi”. Smalling più vicino al rinnovo - - ilgiornale : José Mourinho punge la Lazio per il gol in fuorigioco di Acerbi che ha regalato i tre punti contro lo Spezia. La re… - forzaroma : La #Lazio replica a #Mourinho: 'Ossessionato da noi'. #Smalling più vicino al rinnovo #ASRoma - TuttoASRoma24 : Lazio, Lotito replica a Mourinho: “Parla di noi per nascondere i mancati risultati della Roma” ???? #LeicesterRoma… -