Cosa serve per avere 9 squadre italiane nelle coppe europee la prossima stagione | ora è possibile

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nella2024/2025 la Serie A potrebbequalificate tra Champions, Europa e Conference League. Tutto dipenderà da Atalanta e Fiorentina in Europa e dalla classifica finale del campionato in corso.

L’Italia sogna un record in Europa . Sono 11 le squadre del nostro campionato che potrebbero prendere parte alle competizioni internazionali. Vediamo come. Nonostante nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League, L’Italia continua ad ...

Maldini su Berlusconi, Milan e Inter, la sua versione: "C'è bisogno di qualcuno che dica le cose come stanno" - "Consideriamo i calciatori come macchine, ma hanno bisogno di qualcuno che parli con loro e gli dica come stanno le cose. avere un grande passato da calciatore non ti fa essere per forza un ottimo dir ...

Bruges-Fiorentina 1-1: la Viola soffre ma è di nuovo in finale di Conference League - Il rigore procurato da N'Zola e trasformato da Beltran. L'incredibile parata di Terracciano. La Fiorentina soffre, pareggia 1 a 1 con il Bruges e conquista la seconda finale consecutiva di Conference ...

Torino, lettera della squadra ai tifosi dopo Superga: chiediamo scusa umilmente a tutti - I giocatori del Torino chiedono scusa al popolo granata dopo il video del portiere Luca Gemello in cui si sentivano insulti ai tifosi accorsi a Superga il 4 maggio ...