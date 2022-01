Roberta Metsola | chi è la nuova Presidente del Parlamento Europeo | età | carriera | curriculum | biografia | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 gennaio 2022) E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, in onda questa sera su Rai 3. Oggi, 30 gennaio 2022, al talk show della domenica condotto da Fabio Fazio e dalle sue presenze fisse, arriverà un ospite speciale,. Conosciamolo meglio! Leggi anche: Anticipazioni Che Tempo Che Fa, puntata di domenica 30 gennaio 2022: arriva, chi sono gli ospiti: chi è ladelTedesco Triccas è una politica maltese, nata a St. Julian’s il 18 gennaio del 1979. Ha 43 anni ed è del segno del Capricorno. E’ un’avvocatessa specializzata in diritto e politica europea e dal 18 gennaio 2022, giorno del ...