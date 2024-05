Il padre di Sarah Toscano | Quello che ho visto in tv mi ha lasciato di sasso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 2 maggio 2024) Marcodidi Amici, questa settimana ha riun’intervista al settimanale DiPiù dove ha parlato della figlia e ha raccontato quali sono le sue preoccupazioni più grandi. “La mia paura è che quandouscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione. Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatistache quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest’anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell’Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e ...