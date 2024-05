Botte alla compagna | Vai fuori ogni sera Padre di tre figli allontanato da casa

Dopo la vittoria di Terni i bianconeri, in preda ai soliti problemi offensivi, non riescono a recuperare la rete degli ospiti, ripiombando nei Play-Out. Parma in A, Como vicinissimo VALLESINA, 1 maggio 2024 – Ci si attendava tanto dalla gara del “Del Duca” contro il Cosenza dell’ex tecnico ...

Leggi su (vallesina.tv)