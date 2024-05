Siamo rimasti stupiti | gli scienziati trovano strutture nascoste nella nebulosa catturata dal telescopio James Webb

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 2 maggio 2024) I segreti delladell’Anello Meridionale Uno studio rivela una struttura a doppio anello che potrebbe far luce su tre stelle al centro dellaAnello Sud, distante 2.000 anni lucecostellazione della Vela. Cosa sono le nebulose planetarie? Le nebulose planetarie come ladell’Anello Meridionale non hanno a che fare con i pianeti: sono le ultime esalazioni di stelle morenti, che si trasformano in nane bianche. La scoperta del gas idrogeno molecolare IlSpace Telescope ha svelato il gas idrogeno molecolare che forma l’esoscheletro della, illuminato dalla luce ultravioletta proveniente dalla nana bianca al L'articolo proviene da News Nosh.